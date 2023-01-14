Удар по будинку в Дніпрі. Резніченко розповів, хто допомагає розбирати завали

Рятувальники та місцеві жителі разом розбирають завали будинку у який 14 січня влучила російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

За його словами, на місці трагедії працюють понад 100 рятувальників. Окрім цього там задіяні працівники комунальних служб, медики та кінологи. Всі вони шукають під уламками будинку людей.

Також до місця трагедії приходять небайдужі місцеві жителі. Вони приносять гарячі напої у термосах та їжу. Цивільні також допомагають рятувальникам.

"Дякую усім, хто допомагає. Нам дуже важко, та ми вистоїмо", - написав він.