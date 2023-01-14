Удар по дому в Днепре. Резниченко рассказал, кто помогает разбирать завалы

Спасатели и местные жители вместе разбирают завалы дома, в который 14 января попала российская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

По его словам, на месте трагедии работают более ста спасателей. Кроме этого, там задействованы работники коммунальных служб, медики и кинологи. Все они ищут под обломками дома людей.

Также к месту трагедии приходят небезразличные местные жители. Они приносят горячие напитки в термосах и пище. Гражданские также помогают спасателям.

"Благодарю всех, кто помогает. Нам очень тяжело, но мы выстоим", - написал он.