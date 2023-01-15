Удар по будинку в Дніпрі: кількість жертв зросла до 27

В Дніпрі вже другий день продовжується рятувальна операція. Кількість жертв російського терористичного удару по багатоквартирній будівлі й надалі зростає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радниці голови Дніпропетровської ОВА Наталії Бабаченко в ефірі телемарафону.

"Наразі вона у лікарні, в реанімації. Однак окрім переохолодження у неї ніяких ушкоджень немає. Також у лікарні знаходяться понад 30 поранених, 12 - у важкому стані, серед них - 1 дитина", - додала радниця голови Дніпропетровської ОВА.

Також сьогодні рятувальники дістали з-під завалів жінку , яка отримала сильне переохолодження.

За словами Бабаченко, до рятувальної операції залучені більше ніж 500 рятувальників й близько 100 одиниць техніки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 14 січня, під час чергового масованого обстрілу по території України, російські окупанти влучили по житловому будинок у Дніпрі. За останніми даними було відом, що внаслідок удару загинули 25 людей.

В МВС дали поради про те, як себе правильно вести під час обвалу будівлі у разі вибуху.

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