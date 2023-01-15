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Як діяти під час обвалу будівлі у разі вибуху: поради МВС

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Неділя 15 січня 2023 13:47
Як діяти під час обвалу будівлі у разі вибуху: поради МВС Фото: як діяти під час обвалу будівлі у разі вибуху: поради МВС (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

У разі вибуху в будівлі необхідно намагатися зберігати спокій та дотримуватися важливих інструкцій, які допоможуть зберегти життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

Якщо є можливість покинути будівлю:

Важливо не користуватись ліфтом. При можливості, попередьте інших про небезпеку обвалу. Зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску. Від будинку важливо відійти якомога далі.

Якщо немає можливості покинути будівлю:

Тримайтесь подалі від вікон й балкону. При можливості перекрийте воду, газ й знеструмте приміщення. Розмістіться у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.

Якщо ви опинились під завалами:

Кличте на допомогу, намагайтесь вивільнити руки та ноги. У разі можливості - зателефонуйте 101. Також можете самостійно спробувати розібрати завал, однак не чіпайте те, на чому усе тримається. В очікуванні допомоги, якщо є можливість, стукайте по трубах чи батареях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 14 січня, під час чергового масованого обстрілу по території України, російські окупанти влучили по житловому будинок у Дніпрі. За останніми даними, внаслідок удару загинула 21 людина, серед яких є 1 дитина.

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