Удар по дому в Днепре: 15 человек спасли, много раненых
Российские ничтожества во время масштабной тревоги попали по многоквартирному дому в Днепре. Предварительно известно о десяти пострадавших гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома спасены 15 гражданских.
Как отметил Тимошенко, тушение пожара и спасение людей продолжаются.
По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, предварительно известно о 10 пострадавших, среди которых:
- двое детей;
- трое в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие были госпитализированы.
Также Резниченко поделился дополнительными кадрами террористического удара россиян.
Фото: удар по дому в Днепре (https://t.me/dnipropetrovskaODA)
Обновлено в 17:25
Согласно сообщению Резниченко, были госпитализированы уже 18 гражданских, среди которых двое детей.
"Под обломками разрушенного дома еще есть люди. Спасательная операция продолжается", - пишет глава ОГА.
Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.
Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские.
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