Удар БПЛА по Харкову: пошкоджені найбільший ринок міста і підприємство, є постраждалі

У Харкові через ворожі повітряні удари у ніч проти 6 лютого були пошкоджені найбільший ринок міста та транспортне підприємство. Обійшлося без травмованих, проте є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко розповів, що удари БПЛА "Герань-2" були завдані ворогом о 23:30 - по Київському району міста Харків, та о 01:00 - по Новобаварському району.

Він зазначив, що у Київському районі через повітряну атаку фіксуються "найсуттєвіші руйнування". Там ворожий безпілотник влучив у дах найбільшого ринку Харкова, через вибух були пошкоджені "десятки торгівельних павільйонів".

"Травмованих на місці події немає, також поранення отримали охоронці, які були на місці події", - сказав Чубенко.

Пізніше, вже о першій ночі, було влучання дрона противника у Новобаварському районі по території інфраструктурного транспортного підприємства. Тут також - без травмованих, передали в облпрокуратурі.

Крім того, було оприлюднене відео, на якому показані наслідки ворожих дронових ударів по Харкову пізно ввечері та вночі.

Удар дронів по Харкову у ніч проти 5 лютого

Раніше повідомлялося, що на тлі дронової небезпеки у Харкові пролунали вибухи. Місцева влада заявляла, що у місті були "прильоти" у двох районах, та що було загоряння на одному з найбільших ринків міста - горіли торгівельні павільйони.

В мерії казали, що дронові удари прийшлися по Київському та Холодногірському районах Харкова.