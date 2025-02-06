Удар БПЛА по Харькову: повреждены крупнейший рынок города и предприятие, есть пострадавшие
В Харькове из-за вражеских воздушных ударов в ночь на 6 февраля были повреждены крупнейший рынок города и транспортное предприятие. Обошлось без травмированных, однако есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что удары БПЛА "Герань-2" были нанесены врагом в 23:30 - по Киевскому району города Харьков, и в 01:00 - по Новобаварскому району.
Он отметил, что в Киевском районе из-за воздушной атаки фиксируются "самые существенные разрушения". Там вражеский беспилотник попал в крышу крупнейшего рынка Харькова, из-за взрыва были повреждены "десятки торговых павильонов".
"Травмированных на месте происшествия нет, также ранения получили охранники, которые были на месте происшествия", - сказал Чубенко.
Позже, уже в час ночи, было попадание дрона противника в Новобаварском районе по территории инфраструктурного транспортного предприятия. Здесь также - без травмированных, передали в облпрокуратуре.
Кроме того, было обнародовано видео, на котором показаны последствия вражеских дроновых ударов по Харькову поздно вечером и ночью.
Удар дронов по Харькову в ночь на 5 февраля
Ранее сообщалось, что на фоне дроновой опасности в Харькове прогремели взрывы. Местные власти заявляли, что в городе были "прилеты" в двух районах, и что было возгорание на одном из крупнейших рынков города - горели торговые павильоны.
В мэрии говорили, что дроновые удары пришлись по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.
Напомним, минувшей ночью в Харькове также раздавались взрывы из-за удара дронов в двух районах города. Были пожары на местах "прилетов" в Салтовском и Основянском районах Харькова, а также были повреждены админздания. Кроме того, сообщалось об одном пострадавшем в Харькове из-за атаки БПЛА.
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