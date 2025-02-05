Ворог атакував Харків БПЛА, є "приліт" у Київському районі, сталася пожежа на ринку

У Харкові сьогодні ввечері, 5 лютого, було чути вибух на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників. У місті є "приліт" в одному з районів, сталася пожежа на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова .

Харківський міський голова розповів, що йдеться про Київський район Харкова.

"Маємо попередньо удар ворожим БПЛА по Київському району", - написав він у своєму Telegram.

Мер Харкова додав, що деталі щодо наслідків ворожої атаки на місто з'ясовуються.

Пізніше глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що за попередніми даними - у місті обійшлося без постраждалих в результаті російської дронової атаки.

"За попередніми даними, окупанти вдарили безпілотником у Київському районі Харкова. На цю хвилину - без постраждалих", - йдеться в публікації начальника ОВА в Telegram.

Як згодом розповів мер Харкова, за уточненою інформацією, удар БПЛА стався "по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою".

"Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - повідомив він.

Своєю чергою глава ОВА розповів, що було пошкоджено торгівельні павільйони ринку "внаслідок падіння уламків БПЛА "Герань"".

Додамо, перед повідомленнями про вибух у Харкові в Повітряних силах ЗСУ інформували о 23:04 про те, що у бік міста фіксувався рух ворожого ударного БПЛА з північного напрямку.

Пізніше військові заявили, що була помічена швидкісна повітряна ціль у Харківській області, що рухалася в південно-західному напрямку. О 23:23 в Повітряних силах заявили про ще один БПЛА противника, який рухався у бік Харкова з північного заходу.