У Харкові пролунали вибухи, фіксують приліти "Шахедів" і пожежі
У Харкові цієї ночі, 5 лютого, пролунали вибухи. Російські загарбники завдали ударів по місту "Шахедами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області та Харківського міського голову Ігоря Терехова.
Вибухи в районі міста Харків було чути близько 02:33 та 02:40.
Місцевих мешканців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
"Увага. У Харкові чути вибухи. Перебувайте в укритті. Про наслідки влучань повідомляйте на спецлінію поліції 102!" - йдеться в заяві поліції.
Зауважимо, близько другої години ночі у Повітряних силах фіксували рух російських ударних безпілотників у напрямку Харківської області.
Пізніше мер Харкова розповів, що є інформація про "удар "Шахедом" по центральній частині міста".
"Деталі з'ясовуємо", - додав він.
Оновлено: атакована адмінбудівля, є пожежа
Згодом мір Харкова розповів, що ворог завдав повітряного удару по адміністративній будівлі у Салтівському районі, й на місці "прильоту" сталася пожежа.
Також Терехов передав, що у багатоповерхівці навпроти були вибиті вікна, також постраждала АЗС.
"Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", - додав він.
Оновлено: у Харкові є друге влучання, там також пожежа
Пізніше мер Харкова розповів, що другий "приліт" дрона був в Основ'янському районі.
За його словами, на місці влучання також є пожежа.
Нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, ввечері 4 лютого у Повітряних силах зафіксували запуск російськими загарбниками ударних безпілотників у бік України. У низці областей була оголошена повітряна тривога на тлі загрози "Шахедів".
Вночі у Києві було чути вибухи, у столиці працювали системи ППО через ворожі безпілотники.
Крім того, про роботу ППО через дрони ворога заявляли і в Київській області.
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