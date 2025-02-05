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У Харкові уточнили наслідки нічних дронових ударів, є постраждалий

Харків, Середа 05 лютого 2025 07:39
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У Харкові уточнили наслідки нічних дронових ударів, є постраждалий Фото: уточнені наслідки дронової атаки на Харків цієї ночі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові в результаті ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників цієї ночі були пошкоджені та горіли нежитлові будівлі пам'ятки архітектури та навчального закладу. Відомо про одного постраждалого.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Чиновник вранці уточнив дані щодо наслідків російського дронового удару по Харкову, внаслідок яких були "прильоти" у Салтівскому та Основʼянському районах міста.

"02:36 внаслідок влучання БПЛА типу "Герань-2" пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі - пам'ятки архітектури. Пожежу локалізували о 05:20 хв", - йдеться в публікації глави ОВА у Telegram

Також він розповів, що людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти, отримала гостру реакцію на стрес через ворожий обстріл.

А через влучання другого дрона близько 02:36 було частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі. Крім того, пошкоджено скління вікон 7-ми корпусів навчального закладу. Тут обійшлося без постраждалих.

Вибухи в Харкові через атаку дронів

Нагадаємо, у низці областей України цієї ночі була оголошена повітряна тривога на тлі загрози "Шахедів".

Також повідомлялося, що у Харкові було влучання БПЛА противника у двох районах міста, лунали вибухи.

Місцева влада розповіла, що сталися пожежі на місцях "прильотів" ворожих безпілотників у Салтівському та Основ'янському районах Харкова, і були пошкоджені адмінбудівлі. Серед об'єктів, що зазнали пошкоджень, також вказувалася й АЗС.

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Харків Пожежа Атака дронів
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