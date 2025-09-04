Удар по блокпосту в Чернігові: є загиблий та поранені

Вдень 4 вересня російські окупанти вдарили ракетою по блокпосту в Чернігові. Є інформація про перших жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Брижинський повідомив, що сьогодні ворожий ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Станом на 15:30 відомо, що одна людина загинула від ворожого удару, а ще дві отримали поранення.

За уточненими даними глави МВА, ракетний удар Російської Федерації був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.