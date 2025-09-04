Удар по блокпосту в Чернигове: есть погибший и раненые
Днем 4 сентября российские оккупанты ударили ракетой по блокпосту в Чернигове. Есть информация о первых жертвах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Брижинский сообщил, что сегодня вражеский ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.
По состоянию на 15:30 известно, что один человек погиб от вражеского удара, а еще два получили ранения.
По уточненным данным главы МВА, ракетный удар Российской Федерации был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности.
Удар по Чернигову
Сегодня, 4 сентября, в 14:53 в Украине объявили воздушную тревогу. Военные предупредили украинцев об угрозе баллистического удара со стороны Российской Федерации, а уже в 14:58 Брижинский заявил, что в пределах Чернигова были зафиксированы взрывы.
Стоит отметить, что сумские Telegram-каналы сообщили, что в городе был слышен мощный взрыв.
Подробнее о том, что известно об ударе россиян по Чернигову, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что в частности этой ночью российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Сразу в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
А позже сообщили, что в частности в Сумской области Россия атаковала энергетические объекты. Как следствие, в Сумах и части Сумского района из-за российского удара по критической инфраструктуре произошло обесточивание.