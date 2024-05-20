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Удар по базі відпочинку під Харковом: кількість загиблих зросла до 7

Фото: у Харківській області зросла кількість загиблих внаслідок удару по базі відпочинку (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок терористичного удару Росії по базі відпочинку під Харковом зросла до 7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

"Підрозділи водолазної служби ДСНС (Державна служба надзвичайних ситуацій, - ред.) у селі Черкаська Лозова виявили фрагменти тіла чоловіка. Дані встановлюються", - пише Синєгубов. 

Станом на зараз відомо про 28 постраждалих осіб

Удар по базі відпочинку 

Вчора, 19 травня, у Харкові пролунали два вибухи. Пізніше місцева влада повідомила про те, що російські терористи поцілили по цвинтарю й популярному місцю відпочинку

Також з'ясувалось, що терористи двічі влучили по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова ракетами "Іскандер-М". Другий удар відбувся після прибуття до місця подій медиків й рятувальників. 

Детальніше про обстріл бази відпочинку - читайте в публікації РБК-Україна.

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