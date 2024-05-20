Удар по базе отдыха под Харьковом: количество погибших выросло до 7

"Подразделения водолазной службы ГСЧС (Государственная служба чрезвычайных ситуаций, - ред.) в селе Черкасская Лозовая обнаружили фрагменты тела мужчины. Данные устанавливаются", - пишет Синегубов.

По состоянию на сейчас известно о 28 пострадавших лицах.

Удар по базе отдыха

Вчера, 19 мая, в Харькове прогремели два взрыва. Позже местные власти сообщили о том, что российские террористы попали по кладбищу и популярному месту отдыха.

Также выяснилось, что террористы дважды попали по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая ракетами "Искандер-М". Второй удар произошел после прибытия к месту событий медиков и спасателей.

Подробнее об обстреле базы отдыха - читайте в публикации РБК-Украина.