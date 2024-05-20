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Удар по базе отдыха под Харьковом: количество погибших выросло до 7

Фото: в Харьковской области возросло количество погибших в результате удара по базе отдыха (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

Число погибших в результате террористического удара России по базе отдыха под Харьковом возросло до 7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

"Подразделения водолазной службы ГСЧС (Государственная служба чрезвычайных ситуаций, - ред.) в селе Черкасская Лозовая обнаружили фрагменты тела мужчины. Данные устанавливаются", - пишет Синегубов. 

По состоянию на сейчас известно о 28 пострадавших лицах

Удар по базе отдыха

Вчера, 19 мая, в Харькове прогремели два взрыва. Позже местные власти сообщили о том, что российские террористы попали по кладбищу и популярному месту отдыха.

Также выяснилось, что террористы дважды попали по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая ракетами "Искандер-М". Второй удар произошел после прибытия к месту событий медиков и спасателей. 

Подробнее об обстреле базы отдыха - читайте в публикации РБК-Украина.

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