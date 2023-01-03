Удар ЗСУ по базі росіян в окупованій Макіївці підриває авторитет Путіна, - ISW

Потужний удар українських захисників по базі росіян у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області підірвав авторитет керівника Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Диктатор вже доручив до 6 січня

В Інституті вивчення війни додають, що подібні

Аналітики зазначають, що Міноборони РФ хоч і визнало втрати, але намагається перекласти відповідальність за них на маріонеток з квазіреспубліки "ДНР". Ті своєю чергою заявляють, що в усьому винні солдати, які користувалися телефонами й тим самим дали змогу ЗСУ відслідувати сигнали та чітко визначити координати для атаки.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові 31 грудня 2022 року атакували район зосередження росіян у Макіївці.

Детальніше читайте у матеріалі "Пряме влучення і багато 200-х: що відомо про удар по окупантах у Макіївці".

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