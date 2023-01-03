RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар ВСУ по базе россиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет Путина, - ISW

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Мощный удар украинских защитников по базе россиян во временнно оккупированной Макеевке Донецкой области подорвал авторитет руководителя Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Минобороны РФ хоть и признало потери, но пытается переложить ответственность за них на марионеток из квазиреспублики "ДНР". Те в свою очередь заявляют, что во всем виноваты солдаты, которые пользовались телефонами и тем самым позволили ВСУ отследовать сигналы и четко определить координаты для атаки.

По словам специалистов, милблогеры,

В Институте изучения войны добавляют, что подобные

"Диктатор уже поручил до 6 января ы

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные 31 декабря 2022 атаковали район сосредоточения россиян в Макеевке.

Подробнее читайте в материале "Прямое попадание и многие 200-е: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакеевкаВойна России против Украины