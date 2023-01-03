Удар ВСУ по базе россиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет Путина, - ISW

Мощный удар украинских защитников по базе россиян во временнно оккупированной Макеевке Донецкой области подорвал авторитет руководителя Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Минобороны РФ хоть и признало потери, но пытается переложить ответственность за них на марионеток из квазиреспублики "ДНР". Те в свою очередь заявляют, что во всем виноваты солдаты, которые пользовались телефонами и тем самым позволили ВСУ отследовать сигналы и четко определить координаты для атаки.
По словам специалистов, милблогеры,
В Институте изучения войны добавляют, что подобные
"Диктатор уже поручил до 6 января ы
Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные 31 декабря 2022 атаковали район сосредоточения россиян в Макеевке.
Подробнее читайте в материале "Прямое попадание и многие 200-е: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".
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