Удар по "Бастіону", ППО та не тільки: ЗСУ уразили важливі об'єкти РФ

Удари по об'єктах РФ

У ніч на 16 березня Сили оборони України завдали ударів по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління росіян на тимчасово окупованій території.

Перед тим ЗСУ влаштували загарбникам вибухову ніч у Криму, де було уражено РЛС "Противник", РЛС "Пароль" і пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф".

Ще раніше, 10 березня, Сили оборони завдали удару ракетами Storm Shadow по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у російському Брянську.