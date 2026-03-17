Удар по "Бастиону", ПВО и не только: ВСУ поразили важные объекты РФ

В частности, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "ТОР-М2У" в районе Клинцов Брянской области РФ.

Также под удар попал район сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, вооруженной БРК "Бастион", вблизи Верхнекурганного во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, поражен узел связи противника в районе Мангуша Донецкой области.

Из объектов военной логистики противника пораженсклад горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также складов боеприпасов в районах Степного и Терпень.

Еще поражен учебно-тренировочный центр БпЛА в районе Генической Горки.

Кроме этого, Силы обороны поразили пункты управления БпЛА противника в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области, а также район сосредоточения живой силы вблизи Часового Яра Донецкой области.

"Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются", - говорится в сообщении Генштаба.

Фото: Генштаб ВСУ