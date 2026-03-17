Удар по "Бастіону", ППО та не тільки: ЗСУ уразили важливі об'єкти РФ

16 березня та в ніч на 17 березня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російських окупантів. Під ураження потрапили важливі цілі як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram .

"Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Окрім цього, Сили оборони уразили пункти управління БпЛА противника в районах Гуляйполя та Обратного Запорізької області, а також район зосередження живої сили поблизу Часового Яру Донецької області.

Ще уражено навчально-тренувальний центр БпЛА у районі Генічеської Гірки.

Із об’єктів військової логістики противника уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також складів боєприпасів у районах Степного та Терпіння.

Крім того, уражено вузол зв’язку противника в районі Мангуша Донецької області.

Також під удар потрапив район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, озброєної БРК “Бастіон” , поблизу Верхньокурганного в тимчасово окупованому Криму.

Удари по об'єктах РФ

У ніч на 16 березня Сили оборони України завдали ударів по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління росіян на тимчасово окупованій території.

Перед тим ЗСУ влаштували загарбникам вибухову ніч у Криму, де було уражено РЛС "Противник", РЛС "Пароль" і пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф".

Ще раніше, 10 березня, Сили оборони завдали удару ракетами Storm Shadow по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у російському Брянську.