Удар по "Бастіону", ППО та не тільки: ЗСУ уразили важливі об'єкти РФ

14:19 17.03.2026 Вт
Успішні операції 16 та 17 березня
aimg Ірина Глухова
Фото: ЗСУ уразили важливі об'єкти РФ (Getty Images)

16 березня та в ніч на 17 березня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російських окупантів. Під ураження потрапили важливі цілі як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Читайте також: ЗСУ посилили удари по обʼєктах росіян на окупованих територіях: у ISW пояснили мету

Зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу “ТОР-М2У” у районі Клінців Брянської області РФ.

Також під удар потрапив район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, озброєної БРК “Бастіон”, поблизу Верхньокурганного в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, уражено вузол зв’язку противника в районі Мангуша Донецької області.

Із об’єктів військової логістики противника уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також складів боєприпасів у районах Степного та Терпіння.

Ще уражено навчально-тренувальний центр БпЛА у районі Генічеської Гірки.

Окрім цього, Сили оборони уразили пункти управління БпЛА противника в районах Гуляйполя та Обратного Запорізької області, а також район зосередження живої сили поблизу Часового Яру Донецької області.

"Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Фото: Генштаб ЗСУ

Удари по об'єктах РФ

У ніч на 16 березня Сили оборони України завдали ударів по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління росіян на тимчасово окупованій території.

Перед тим ЗСУ влаштували загарбникам вибухову ніч у Криму, де було уражено РЛС "Противник", РЛС "Пароль" і пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф".

Ще раніше, 10 березня, Сили оборони завдали удару ракетами Storm Shadow по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у російському Брянську.

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалько, керівниця рубрики Війна в Україні