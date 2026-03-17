Удар по "Бастиону", ПВО и не только: ВСУ поразили важные объекты РФ

14:19 17.03.2026 Вт
Успешные операции 16 и 17 марта
aimg Ірина Глухова
Фото: ВСУ поразили важные объекты РФ (Getty Images)

16 марта и в ночь на 17 марта Силы обороны нанесли удары по военным объектам оккупантов. Под поражение попали важные цели как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

В частности, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "ТОР-М2У" в районе Клинцов Брянской области РФ.

Также под удар попал район сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, вооруженной БРК "Бастион", вблизи Верхнекурганного во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, поражен узел связи противника в районе Мангуша Донецкой области.

Из объектов военной логистики противника пораженсклад горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также складов боеприпасов в районах Степного и Терпень.

Еще поражен учебно-тренировочный центр БпЛА в районе Генической Горки.

Кроме этого, Силы обороны поразили пункты управления БпЛА противника в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области, а также район сосредоточения живой силы вблизи Часового Яра Донецкой области.

"Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются", - говорится в сообщении Генштаба.

В ночь на 16 марта Силы обороны Украины нанесли удары по средствам противовоздушной обороны и пунктам управления россиян на временно оккупированной территории.

Перед тем ВСУ устроили захватчикам взрывную ночь в Крыму, где были поражены РЛС "Противник", РЛС "Пароль" и пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф".

Еще раньше, 10 марта, Силы обороны нанесли удар ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в российском Брянске.

"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
