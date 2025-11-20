ua en ru
Удар по багатоповерхівці у Тернополі: пошуково-рятувальні роботи продовжуються

Тернопіль, Четвер 20 листопада 2025 09:28
Удар по багатоповерхівці у Тернополі: пошуково-рятувальні роботи продовжуються Фото: у Тернополі на місці удару РФ тривають пошуково-рятувальні роботи (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару в ніч на 19 листопада. Під завалами все ще можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них - 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб - врятовано", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв.м завалів, вивезено 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.

"Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України - загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки",, - додали в ДСНС.

Фото: у Тернополі на місці удару РФ тривають пошуково-рятувальні роботи (ДСНС)

Удар РФ по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на середу, 19 листопада, російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю, використавши ракети та ударні дрони.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, триває пошуково-рятувальна операція.

За словами начальника управління комунікації командування Повітряних сил Юрія Ігната, за попередніми даними, у житловий будинок в Тернополі влучила ракета Х-101.

За останніми даними, загинули 26 людей, серед яких троє дітей, і понад 90 отримали поранення.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, на засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбудеться сьогодні, 20 листопада, Україна винесе на передній план удар Росії по багатоповерхівці в Тернополі.

