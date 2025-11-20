Удар по многоэтажке в Тернополе: поисково-спасательные работы продолжаются

В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара в ночь на 19 ноября. Под завалами все еще могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась. Вражеский удар унес жизни 26 человек, среди них - 3 детей. 93 человека ранены, в том числе 18 детей. 46 человек - спасены", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что спасатели работали всю ночь. Разобрано более 700 кв.м завалов, вывезено 230 куб.м разрушенных конструкций. Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается.

Работы осложняют высокая раздробленность конструкций, масштабные разрушения и необходимость в ряде участков работать исключительно вручную.

"Поисково-спасательная операция продолжается. Привлечены силы и средства из девяти регионов Украины - всего более 230 спасателей и 50 единиц техники", - добавили в ГСЧС.

Фото: в Тернополе на месте удара РФ продолжаются поисково-спасательные работы (ГСЧС)