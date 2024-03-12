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Удар по многоэтажке в Кривом Роге: спасатели завершили поисковую операцию

Вторник 12 марта 2024 22:53
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Удар по многоэтажке в Кривом Роге: спасатели завершили поисковую операцию Фото: Российский удар по Кривому Рогу (Telegram Сергея Лисака)
Автор: RBC.UA

В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию после российского удара по многоэтажке, в результате которого погибли три человека. Число пострадавших уточняется. Спасены девять жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Чрезвычайники обследовали все квартиры поврежденных домов. Спасли девять местных жителей", - написал Лысенко.

Развернуты несколько пунктов несокрушимости. С людьми, ставшими свидетелями вражеской атаки, работают психологи. За помощью к ним уже обратилось более 30 горожан.

Сегодня вечером российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Кривом Роге. Сообщалось о 38 раненых, среди которых есть дети, и троих погибших.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что россияне также ударили ракетой по крыше многоэтажки в Металлургическом районе города. Штаб помощи развернули по адресу – "Народный дом", улица Криворожстали 52.

Все подробности российского удара по городу можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на вражеские обстрелы и показал видео последствий. Он заявил, что Украина будет наносить российским оккупантам потери в ответ на сегодняшний обстрел.

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