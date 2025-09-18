Удар по АЗС у Полтаві: кількість постраждалих зросла, фото від ДСНС

Російські окупанти ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію біля Полтави. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа.

Фото з місця події публікував у своєму Telegram керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Також Полтавську область в ніч на 17 вересня атакували ворожі дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на відкритій території підприємства.