Удар по АЗС у Полтаві: кількість постраждалих зросла, фото від ДСНС

Фото: наслідки атаки росіян на АЗС у Полтаві (Telegram ДСНС Полтавщини)
Автор: Марина Балабан

У Полтаві зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ дроном по автозаправній станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС Полтавської області.

За даними ДСНС, внаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі.

Постраждали четверо людей - троє водіїв та касир.

Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.

"До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка та інженерне обладнання. Пожежу ліквідовано. Роботи з розбору завалів завершено", - інформує ДСНС. 

 

Російські окупанти ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію біля Полтави. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа.

Фото з місця події публікував у своєму Telegram керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Також Полтавську область в ніч на 17 вересня атакували ворожі дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на відкритій території підприємства.

