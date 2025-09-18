Удар по АЗС в Полтаве: количество пострадавших возросло, фото от ГСЧС

В Полтаве возросло количество пострадавших в результате удара РФ дроном по автозаправочной станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Полтавской области.
По данным ГСЧС, в результате удара возник пожар и разрушение здания.
Пострадали четыре человека - трое водителей и кассир.
Повреждены автомобили, здание и оборудование станции.
"К ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, специальная техника и инженерное оборудование. Пожар ликвидирован. Работы по разбору завалов завершены", - информирует ГСЧС.
Российские оккупанты вечером 17 сентября ударом беспилотника разрушили автозаправочную станцию возле Полтавы. В результате атаки врага возник пожар.
Фото с места происшествия публиковал в своем Telegram руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут.
Также Полтавскую область в ночь на 17 сентября атаковали вражеские дроны, в результате чего вспыхнул пожар на открытой территории предприятия.