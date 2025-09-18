Удар по АЗС в Полтаве: количество пострадавших возросло, фото от ГСЧС

По данным ГСЧС, в результате удара возник пожар и разрушение здания.

Пострадали четыре человека - трое водителей и кассир.

Повреждены автомобили, здание и оборудование станции.

"К ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, специальная техника и инженерное оборудование. Пожар ликвидирован. Работы по разбору завалов завершены", - информирует ГСЧС.