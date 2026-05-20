Учнів запрошують у безкоштовну літню ІТ-школу: як і коли зареєструватись
В Україні запускають безкоштовну літню ІТ-школу для учнів 5-11 класів. Онлайн-навчання організовує Благодійний фонд Star for Life Ukraine за підтримки МОН.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Як довго триватиме навчання у літній ІТ-школі
У МОН розповіли, що продовжують підтримувати ініціативи, спрямовані на:
- розвиток цифрових навичок дітей та молоді;
- розширення доступу до якісної освіти у сфері інноваційних технологій.
Одним із таких проєктів вважається літня ІТ-школа (Summer IT School), яку організовує Благодійний фонд Star for Life Ukraine для учнів 5-11 класів.
Уточнюється, що вона допоможе дітям зробити перші кроки в програмуванні.
Навчання триватиме з 2 червня до 20 серпня 2026 року в онлайн-форматі.
Українцям пояснили, що заняття для учнів 5-7 та 8-11 класів проводитимуться:
- безкоштовно;
- двічі на тиждень;
- українською мовою.
Українських учнів запрошують до літньої ІТ-школи 2026 (інфографіка: mon.gov.ua)
З яких модулів складається програма навчання
Згідно з інформацією МОН, програма навчання Summer IT School складається з трьох модулів:
- Web Layout - основи створення вебсторінок (HTML, CSS, Flexbox, Grid та адаптивність);
- Frontend - логіка програмування, JavaScript, DOM і створення інтерактиву;
- Python - бази мови, змінні, цикли, функції та створення власної програми або гри.
Важливо, що кожен із модулів передбачає створення практичного проєкту.
Крім того, у 2026 році програма школи міститиме елементи соціально-емоційного навчання, спрямовані на розвиток навичок:
- командної роботи;
- комунікації;
- взаємодії.
Як і до якого числа можна зареєструватись
Українцям нагадали, що розвиток освіти у галузі інформаційно-комунікаційних технологій є одним із важливих напрямів роботи МОН.
"Міністерство послідовно підтримує освітні проєкти, які допомагають учням здобувати сучасні цифрові навички, знайомитися з програмуванням та готують молодь до професій майбутнього", - розповіли у відомстві.
Такі ініціативи також створюють додаткові можливості для дітей - незалежно від місця проживання.
Зареєструватись на участь у курсі можна онлайн - заповнивши відповідну анкетну форму за посиланням.
Зробити це необхідно до кінця поточного місяця - 31 травня 2026 року.
"Після завершення школи учасники матимуть базове розуміння веброзробки та програмування, що стане основою для подальшого навчання та розвитку в ІТ-сфері", - підсумували в МОН.
