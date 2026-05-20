Учнів запрошують у безкоштовну літню ІТ-школу: як і коли зареєструватись

В Україні запускають безкоштовну літню ІТ-школу для учнів 5-11 класів. Онлайн-навчання організовує Благодійний фонд Star for Life Ukraine за підтримки МОН.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Як довго триватиме навчання у літній ІТ-школі

У МОН розповіли, що продовжують підтримувати ініціативи, спрямовані на:

розвиток цифрових навичок дітей та молоді;

розширення доступу до якісної освіти у сфері інноваційних технологій.

Одним із таких проєктів вважається літня ІТ-школа (Summer IT School), яку організовує Благодійний фонд Star for Life Ukraine для учнів 5-11 класів.

Уточнюється, що вона допоможе дітям зробити перші кроки в програмуванні.

Навчання триватиме з 2 червня до 20 серпня 2026 року в онлайн-форматі.

Українцям пояснили, що заняття для учнів 5-7 та 8-11 класів проводитимуться:

безкоштовно;

двічі на тиждень;

українською мовою.

Українських учнів запрошують до літньої ІТ-школи 2026 (інфографіка: mon.gov.ua)

З яких модулів складається програма навчання

Згідно з інформацією МОН, програма навчання Summer IT School складається з трьох модулів:

Web Layout - основи створення вебсторінок (HTML, CSS, Flexbox, Grid та адаптивність);

Frontend - логіка програмування, JavaScript, DOM і створення інтерактиву;

Python - бази мови, змінні, цикли, функції та створення власної програми або гри.

Важливо, що кожен із модулів передбачає створення практичного проєкту.

Крім того, у 2026 році програма школи міститиме елементи соціально-емоційного навчання, спрямовані на розвиток навичок:

командної роботи;

комунікації;

взаємодії.

Як і до якого числа можна зареєструватись

Українцям нагадали, що розвиток освіти у галузі інформаційно-комунікаційних технологій є одним із важливих напрямів роботи МОН.

"Міністерство послідовно підтримує освітні проєкти, які допомагають учням здобувати сучасні цифрові навички, знайомитися з програмуванням та готують молодь до професій майбутнього", - розповіли у відомстві.

Такі ініціативи також створюють додаткові можливості для дітей - незалежно від місця проживання.

Зареєструватись на участь у курсі можна онлайн - заповнивши відповідну анкетну форму за посиланням.

Зробити це необхідно до кінця поточного місяця - 31 травня 2026 року.

"Після завершення школи учасники матимуть базове розуміння веброзробки та програмування, що стане основою для подальшого навчання та розвитку в ІТ-сфері", - підсумували в МОН.