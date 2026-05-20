Учеников приглашают в бесплатную летнюю ІТ-школу: как и когда зарегистрироваться
В Украине запускают бесплатную летнюю ІТ-школу для учеников 5-11 классов. Онлайн-обучение организует Благотворительный фонд Star for Life Ukraine при поддержке МОН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Как долго продлится обучение в летней ІТ-школе
В МОН рассказали, что продолжают поддерживать инициативы, направленные на:
- развитие цифровых навыков детей и молодежи;
- расширение доступа к качественному образованию в сфере инновационных технологий.
Одним из таких проектов считается летняя ІТ-школа (Summer IT School), которую организует Благотворительный фонд Star for Life Ukraine для учеников 5-11 классов.
Уточняется, что она поможет детям сделать первые шаги в программировании.
Обучение продлится со 2 июня до 20 августа 2026 года в онлайн-формате.
Украинцам объяснили, что занятия для учеников 5-7 и 8-11 классов будут проводиться:
- бесплатно;
- дважды в неделю;
- на украинском языке.
Украинских учеников приглашают в летнюю ІТ-школу 2026 (инфографика: mon.gov.ua)
Из каких модулей состоит программа обучения
Согласно информации МОН, программа обучения Summer IT School состоит из трех модулей:
- Web Layout - основы создания веб-страниц (HTML, CSS, Flexbox, Grid и адаптивность);
- Frontend - логика программирования, JavaScript, DOM и создание интерактива;
- Python - базы языка, переменные, циклы, функции и создание собственного приложения или игры.
Важно, что каждый из модулей предусматривает создание практического проекта.
Кроме того, в 2026 году программа школы будет содержать элементы социально-эмоционального обучения, направленные на развитие навыков:
- командной работы;
- коммуникации;
- взаимодействия.
Как и до какого числа можно зарегистрироваться
Украинцам напомнили, что развитие образования в области информационно-коммуникационных технологий является одним из важных направлений работы МОН.
"Министерство последовательно поддерживает образовательные проекты, которые помогают ученикам получать современные цифровые навыки, знакомиться с программированием и готовят молодежь к профессиям будущего", - рассказали в ведомстве.
Такие инициативы также создают дополнительные возможности для детей - независимо от места жительства.
Зарегистрироваться на участие в курсе можно онлайн - заполнив соответствующую анкетную форму по ссылке.
Сделать это необходимо до конца текущего месяца - 31 мая 2026 года.
"После завершения школы участники будут иметь базовое понимание веб-разработки и программирования, что станет основой для дальнейшего обучения и развития в ІТ-сфере", - подытожили в МОН.
Напомним, ранее мы сообщали, что один из прифронтовых облцентров массово закроет школы и детсады с 1 сентября текущего года (и предоставляли полный список учебных заведений).
Кроме того, мы рассказывали о рейтинге дистанционных школ Украины по результатам НМТ-2025 (где учились самые сильные выпускники).
Читайте также о летних каникулах 2026 - до какого числа могут учиться школьники и существует ли единая дата.