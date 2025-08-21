Учнів без щеплень можуть відсторонити від офлайн-навчання: за яких умов

У разі погіршення епідемічної ситуації керівництво шкіл має право тимчасово не допускати до офлайн-навчання учнів, які не мають обов’язкових щеплень. Це передбачено законами "Про освіту" та "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Кузіна під час брифінгу.

Як навчатимуться діти без щеплень

За словами Кузіна, учням без вакцинації можуть запропонувати альтернативні формати здобуття освіти, зокрема дистанційний. Обмеження діятимуть доти, доки дитина не отримає необхідні щеплення або ситуація з поширенням інфекції не стабілізується.

"Спалах починається тоді, коли кількість невакцинованих дітей перевищує 5% серед колективу. Школа, де рівень охоплення вакцинацією сягає 95%, є умовно безпечною", - пояснив санлікар.

Чому це важливо

За його словами, у середньому 2-3% дітей не вакцинуються через медичні протипоказання. Проте зростання ризиків відбувається тоді, коли батьки свідомо відмовляються робити щеплення.

Зокрема, зараз небезпечна ситуація із захворюваністю на кір. З початку року в Україні зареєстровано близько 1200 випадків кору, серед яких майже 900 - діти до 17 років. Кір дуже небезпечне захворювання, яке особливо активно поширюється, коли люди збираються групами.

"Хочу нагадати спалах кору у 2017-2018 роках, коли багато дітей загинули через ускладнення - корові енцефаліти чи інші стани. Кір - небезпечна інфекція, проти якої потрібно захищатися. Такі обмежувальні заходи є елементом безпеки у шкільному середовищі", - наголосив Кузін.