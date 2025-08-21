Учеников без прививок могут отстранить от офлайн-обучения: при каких условиях

В случае ухудшения эпидемической ситуации руководство школ имеет право временно не допускать к офлайн-обучению учеников, которые не имеют обязательных прививок. Это предусмотрено законами "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина во время брифинга.

Как будут учиться дети без прививок

По словам Кузина, ученикам без вакцинации могут предложить альтернативные форматы получения образования, в частности дистанционный. Ограничения будут действовать до тех пор, пока ребенок не получит необходимые прививки или ситуация с распространением инфекции не стабилизируется.

"Вспышка начинается тогда, когда количество невакцинированных детей превышает 5% среди коллектива. Школа, где уровень охвата вакцинацией достигает 95%, является условно безопасной", - пояснил санврач.

Почему это важно

По его словам, в среднем 2-3% детей не вакцинируются из-за медицинских противопоказаний. Однако рост рисков происходит тогда, когда родители сознательно отказываются делать прививки.

В частности, сейчас опасная ситуация с заболеваемостью корью. С начала года в Украине зарегистрировано около 1200 случаев кори, среди которых почти 900 - дети до 17 лет. Корь очень опасное заболевание, которое особенно активно распространяется, когда люди собираются группами.

"Хочу напомнить вспышку кори в 2017-2018 годах, когда многие дети погибли из-за осложнений - коровьих энцефалитов или других состояний. Корь - опасная инфекция, против которой нужно защищаться. Такие ограничительные меры являются элементом безопасности в школьной среде", - подчеркнул Кузин.