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Ученые установили сотни мутаций коронавируса

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 10:17
Ученые установили сотни мутаций коронавируса
Иллюстративное фото (УНИАН)

Одна мутация становится доминирующей и может сделать заболевание более заразным

Ученые из США и Великобритании обнаружили, что уже существуют сотни различных мутаций коронавируса. Об этом сообщает BBC.

В частности, американское исследование показало, что одна конкретная мутация - D614G - становится доминирующей и может сделать заболевание более заразным. Результаты этого исследования еще не проверили другие ученые и его официально не публиковали.

Вместе с тем, исследователи из Национальной лаборатории Лос Аламос в штате Нью-Мексико отслеживают изменение "шипа", который предоставляет вирусу его выразительную особую форму. Они проанализировали данные о больных коронавирусом в Шеффилде (Британии). Хотя ученые не обнаружили, что люди с такой мутацией вируса болели тяжелее или дольше находились в больнице.

Еще одно исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) выявило 198 повторяющихся мутаций вируса. Один из его авторов, профессор Франсуа Баллу, сообщил заявил, что мутации сами по себе не является плохой вещью, и нет ничего, что позволяет предположить, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось.

Напомним, в Британии ученые изучили образцы коронавируса, подтвердив его природное происхождение, и установили, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, США.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения изменило стандарты оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

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