ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Британии выяснили дату старта пандемии коронавируса

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 14:38
В Британии выяснили дату старта пандемии коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ученые изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам

В Британии ученые изучили образцы коронавируса, подтвердив его природное происхождение, и установили, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, США. Об этом сообщает CNN.

Ученые изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам до того, как там были зафиксированы заболевания COVID-19.

"Новый генетический анализ вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, взятый у более 7,6 тысячи пациентов по всему миру, показал, что он циркулирует среди людей с конца прошлого года и чрезвычайно быстро распространился после первой инфекции",- отмечается в сообщении.

Как отмечают ученые, когда вирусы реплицируют сами себя, они делают ошибки, и эти мутации можно использовать в качестве "молекулярных часов" для отслеживания географии и видоизменения вирусов.

Напомним, ранее во Франции и Швеции сообщили, что обнаружили коронавирус COVID-19 в декабре прошлого года.

В связи с этим, ВОЗ рекомендует протестировать случаи нетипичной пневмонии в декабре-ноябре на коронавирус.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая В Литве карантин продлили до лета
Новости Украины КоронавирусВеликобритания
News
On Top