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Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 12:14
Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Обновленный стандарт размещен на официальном сайте Минздрава

Министерство здравоохранения изменило стандарты оказания медицинской помощи больным коронавирусом пациентам. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, обновленный стандарт имеет ряд дополнений, относительно алгоритма обнаружения коронавируса у больного, алгоритма работы экстренной медицинской помощи и эпидемиологов, правил ухода за больным COVID-19 в домашних условиях, критериев госпитализации тяжких и средней тяжести больных, а также правил использования средств индивидуальной защиты.

"Мы обновили стандарты оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни. С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи, которые содержат и определенные рекомендации к лечению больных с коронавирусной болезнью", - заявил он.

Отмечается, что обновленный стандарт оказания медицинской помощи размещен на официальном сайте Минздрава. Обновленные стандарты вступают в силу с 29 марта.

Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Украине лабораторно подтвердили 418 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки коронавирус выявили у 109 пациентов. Умерли от заболевания COVID-19 уже 9 человек.

Кроме того, в Киеве коронавирус уже обнаружили у 82 человек. За последние сутки в столице подтвердили 8 новых случаев коронавируса. Среди больных 11-летняя девочка.

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