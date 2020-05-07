ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Учені встановили сотні мутацій коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 10:17
Учені встановили сотні мутацій коронавірусу
Іллюстративне фото (УНІАН)

Одна мутація стає домінуючою і може зробити захворювання більш заразним

Учені зі США та Великої Британії виявили, що вже існують сотні різних мутацій коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

Зокрема, американське дослідження показало, що одна конкретна мутація - D614G - стає домінуючою і може зробити захворювання більш заразним. Результати цього дослідження ще не перевірили інші науковці і його офіційно не публікували.

Разом з тим, дослідники з Національної лабораторії Лос Аламос в штаті Нью-Мексико відстежують зміну "шипа", який надає вірусу його виразної особливої форми. Вони проаналізували дані щодо хворих на коронавірус у Шеффілді (Британії). Хоча вчені не виявили, що люди з такою мутацією вірусу хворіли тяжче або довше перебували в лікарні.

Ще одне дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL) виявило 198 повторюваних мутацій вірусу. Один з його авторів, професор Франсуа Баллу, повідомив заявив, що мутації самі по собі не є поганою річчю, і немає нічого, що дозволяє припустити, що SARS-CoV-2 мутує швидше або повільніше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, у Британії вчені вивчили зразки коронавірусу, підтвердивши його природне походження, і встановили, що він почав швидко поширюватися ще в минулому році в Європі, США.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я змінило стандарти надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 7 травня Помічник Папи Римського заразився коронавірусом
Новини України Коронавірусученые
News
On Top