Учені встановили сотні мутацій коронавірусу

Іллюстративне фото (УНІАН)

Одна мутація стає домінуючою і може зробити захворювання більш заразним

Учені зі США та Великої Британії виявили, що вже існують сотні різних мутацій коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

Зокрема, американське дослідження показало, що одна конкретна мутація - D614G - стає домінуючою і може зробити захворювання більш заразним. Результати цього дослідження ще не перевірили інші науковці і його офіційно не публікували.

Разом з тим, дослідники з Національної лабораторії Лос Аламос в штаті Нью-Мексико відстежують зміну "шипа", який надає вірусу його виразної особливої форми. Вони проаналізували дані щодо хворих на коронавірус у Шеффілді (Британії). Хоча вчені не виявили, що люди з такою мутацією вірусу хворіли тяжче або довше перебували в лікарні.

Ще одне дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL) виявило 198 повторюваних мутацій вірусу. Один з його авторів, професор Франсуа Баллу, повідомив заявив, що мутації самі по собі не є поганою річчю, і немає нічого, що дозволяє припустити, що SARS-CoV-2 мутує швидше або повільніше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, у Британії вчені вивчили зразки коронавірусу, підтвердивши його природне походження, і встановили, що він почав швидко поширюватися ще в минулому році в Європі, США.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я змінило стандарти надання медичної допомоги хворим на коронавірус.