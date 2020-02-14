ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай нашел эффективный способ лечения коронавируса

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 08:29
Китай нашел эффективный способ лечения коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Эффективным способом назвали переливание плазмы крови от выздоравливающих

В Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Об этом сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передают китайские СМИ.

Эффективным способом назвали переливание плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Сообщается, что этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.

Отметим, чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 14 февраля от коронавируса нового типа в Китае умерло уже 1 380 человек. Число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране возросло до 63 851 человека. Кроме того, заболели и украинцы.

По данным ВОЗ, заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.

Напомним, украинцы, которые сейчас находятся в китайском Ухане и изъявили желание эвакуироваться в связи с пандемией коронавирус, смогут вернуться уже в следующую среду.

Число жертв коронавируса приближается к 1400 человек Скалецкая рассказала, когда из Уханя эвакуируют остальных украинцев
Новости Украины вируслечение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь