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Вчені США опублікували фотографії коронавіруса під мікроскопом

Новини » В світі     14.02.2020 - 19:03
Вчені США опублікували фотографії коронавіруса під мікроскопом
Фото: коронавірус COVID-19 під мікроскопом (niaid.nih.gov)

Зображення COVID-19 не надто відрізняється від коронавірусів MERS-CoV і SARS-CoV

Вчені Лабораторії Скелястих гір (RML) Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NІAІ) США опублікували фотографії коронавіруса COVID-19 зроблені під мікроскопом. Про це повідомляє прес-служба NІAІ.

Як зазначили вчені, зображення нового вірусу не надто відрізняється від зображення MERS-CoV (коронавірус респіраторного синдрому на Близькому Сході, який з'явився в 2012 році) або оригінального SARS-CoV (коронавірус важкого гострого респіраторного синдрому, який з'явився в 2002 році).

Зображення нового коронавіруса були зроблені на скануючому і трансмісійному електронному мікроскопі.

Фото: коронавірус COVID-19 під мікроскопом (niaid.nih.gov)

Нагадаємо, станом на 14 лютого в результаті поширення коронавіруса у світі вже померли 1 383 людини. При цьому зафіксовано 64 437 лабораторно підтверджених випадків зараження COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в китаї розробили ефективний спосіб лікування пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19. Зокрема, таким способом є переливання плазми крові від видужуючих.

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