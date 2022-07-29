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Ученые и педагоги получат отсрочку от призыва на военную службу

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Киев, Пятница 29 июля 2022 13:43
Ученые и педагоги получат отсрочку от призыва на военную службу Фото: заседание Верховной рады (rada.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховная рада окончательно приняла законопроект об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам (№7352).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Рада принял отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам", - написал он.

Ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщала, что по законопроекту право на отсрочку будут иметь педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, которые трудоустроены по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки и не имеют ученого звания и/или ученой степени.

Также напомним, что сегодня Рада расширила список лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

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