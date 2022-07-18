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Ученых и педагогов не будут призывать на военную службу

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Понедельник 18 июля 2022 16:27
Ученых и педагогов не будут призывать на военную службу Фото: Верховная рада (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам (№7352).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook.

"Сегодня государство находится в состоянии войны. Но наступит время, когда придет победа и мы спокойно продолжим отстраивать и заново строить Украину. Это касается не только строительства инфраструктуры и жилья. Это касается наших детей и молодежи, которым нужно будет давать профессиональное, качественное образование. А также наших ученых, которые должны будут продолжить развивать украинскую науку. Именно поэтому наши ученые и педагоги должны продолжить свою работу на рабочем месте и заниматься этим после победы", - написала Шуляк.

Она отметила, что по законопроекту право на отсрочку будут иметь педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, которые трудоустроены по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки и не имеют ученого звания и/или ученой степени.

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