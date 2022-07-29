Рада расширила список лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации: кого не заберут в армию

Украинцев, потерявших близких родственников в результате полномасштабной войны, не будут призывать на военную службу во время всеобщей мобилизации. Рада приняла соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

В частности, призыву не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии россии в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.