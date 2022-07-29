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Науковці та освітяни отримають відстрочку від призову на військову службу

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Київ, П'ятниця 29 липня 2022 13:43
Науковці та освітяни отримають відстрочку від призову на військову службу Фото: засідання Верховної ради (rada.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховна рада остаточно прийняла законопроект про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам (№7352).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Рада прийняла відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам", - написав він.

Раніше глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомляла, що за законопроектом право на відстрочку матимуть педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки і не мають вченого звання та/або наукового ступеня.

Також нагадаємо, що сьогодні Рада розширила список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

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