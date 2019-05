Ученые назвали размер ядерного арсенала США

Соединенные Штаты Америки имеют в своем распоряжении около 3,8 тыс. ядерных боеголовок, из которых почти половина уже установлена на носителях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование ученых США, опубликованное в The Bulletin of the Atomic Scientists.

Сообщается, что, по оценкам ученых, на сегодня США развернули 1740 ядерных боеголовок на стратегических носителях, еще более 2 тысяч боеголовок пребывают в резерве и хранятся на складах. В частности, 1,3 тыс. боеголовок установлены на межконтинентальных баллистических ракетах и ракетах подводных лодок Trident II D5, бомбардировщики оборудованы 300 ядерными бомбами, еще 150 боеголовок - на базах европейских союзников.

Уточняется, что порядка 2,4 тыс. боеголовок снимут с боевого дежурства из-за того, что они уже устарели. Ожидается, что их утилизируют до 2030 года

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости Вашингтону и Москве РФ избавиться от ядерного оружия.

В октябре прошлого года он, наоборот, подчеркивал важность наращивания ядерного арсенала США.