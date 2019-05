Вчені назвали розмір ядерного арсеналу США

Сполучені Штати Америки мають у своєму розпорядженні близько 3,8 тис. ядерних боєголовок, з яких майже половину вже встановлено на носіях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження вчених США, опубліковане в The Bulletin of the Atomic Scientists.

Повідомляється, що, за оцінками вчених, на сьогодні США розгорнули 1740 ядерних боєголовок на стратегічних носіях, ще більше 2 тисяч боєголовок перебувають у резерві та зберігаються на складах. Зокрема, 1,3 тис. боєголовок встановлено на міжконтинентальних балістичних ракетах і ракетах підводних човнів Trident II D5, бомбардувальники обладнано 300 ядерними бомбами, ще 150 боєголовок - на базах європейських союзників.

Уточнюється, що близько 2,4 тис. боєголовок знімуть з бойового чергування через те, що вони вже застаріли. Очікується, що їх утилізують до 2030 року

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про необхідність Вашингтону і Москві РФ позбутися ядерної зброї.

У жовтні минулого року він, навпаки, підкреслював важливість нарощування ядерного арсеналу США.