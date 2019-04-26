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Трамп заявил о необходимости США и РФ избавиться от ядерного оружия

Новости » Политика    26.04.2019 - 09:23
Трамп заявил о необходимости США и РФ избавиться от ядерного оружия
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп отметил, что Китай также должен отказаться от ядерного оружия

США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп интервью Fox News.

В частности, Трамп отметил, что США должны отказаться от ядерного оружия.

"Я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал Трамп.

Отметим, Трамп поручил сотрудникам своей администрации подготовить почву для заключения нового соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерными вооружениями.

Ранее Трамп заявил, что США разработают соответствующие вооружения в ответ на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

РБК-Украина писало, что США заявляли о развертывании Россией дополнительных ракет. Россия разместила дополнительное число ракет 9М729, которые нарушают Договор о ракетах. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.

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