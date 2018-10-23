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Трамп намерен наращивать ядерный арсенал США

Новости » Политика    23.10.2018 - 06:58
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Американски президент считает, что в связи с действиями России и Китая, у США нет иного выбора

Соединенные Штаты Америки будут расширять свой ядерный арсенал, пока другие страны "не придут в чувство". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 октября, передает РБК-Украина, со ссылкой на DW.

Он отметил, что обращается прежде всего к России и Китаю.

В то же время помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия озабочена обзором ядерной стратегии США, выпущенным Минобороны США в феврале 2018 года, поскольку он "предусматривает возвращение к концепции "ограниченной ядерной войны".

В России также утверждают, что "готовы сотрудничать" с США по вопросам, связанным с договором о РСМД.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен обратиться к Североатлантическому альянсу (НАТО) с призывом избежать выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он считает, что затрагивающее "жизненно важные интересы Европы" соглашение необходимо поставить "во главу повестки дня НАТО".

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