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Ученые начали исследовать вероятную связь между COVID-19 и самоубийствами, - Reuters

Фото: ученые начали исследовать вероятную связь между COVID-19 и самоубийствами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ученые предполагают, что существует взаимосвязь между пандемией коронавируса и уровнем самоубийства. Считают, что пострадавшие чаще задумываются над тем, чтобы причинить себе вред, впадают в депрессию из-за нетрудоспособности или же хронической боли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пока что проверенных данных касаемо связи между COVID-19 и частотой самоубийств нет. В то же время некоторые из ученых из ряда организаций начали проводить исследования и изучать эту связь после доказательств об увеличении случаев депрессии и суицидальных мыслей у людей с длительным коронавирусом.

"Я уверен, что длительный COVID-19 связан с суицидальными мыслями, попытками самоубийства, планами самоубийства и риском смерти от самоубийства. У нас просто нет эпидемиологических данных”, - заявил психиатр системы здравоохранения Маунт-Синай в Нью-Йорке Лео Шер.

Сегодня же ученые исследуют, потенциально ли повышается риск самоубийства из-за того, что вирус изменяет биологию мозга, или же именно потеря способности функционировать толкает людей на подобные мысли, как это может произойти во время иного долгосрочного заболевания.

Согласно данным Truveta, пациенты с длительным коронавирусом почти в два раза чаще получают рецепт антидепрессантов в течение 3 месяцев после первоначального диагноза.

Также известно, что около 15% людей, которые выздоровели от заболевания, продолжают испытывать симптомы через год после болезни. Из-за отсутствия проверенного лечения, соответствующие симптомы могут сделать переболевших нетрудоспособными.

Как отмечает группа защиты пациентов, которые продолжительное время болели на коронавирус Survivor Corps, во время опроса своих членов в мае, оказалось, что 44% из почти 200 респондентов, задумывались о самоубийстве.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине уже началась осенняя волна роста заболеваемости COVID-19 в частности, за неделю заболело более 10 000 украинцев.

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