RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчені почали досліджувати ймовірний зв'язок між COVID-19 та самогубствами, - Reuters

Фото: вчені почали досліджувати ймовірний зв'язок між COVID-19 та самогубствами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вчені припускають, що існує взаємозв'язок між пандемією коронавірусу та рівнем самогубства. Вважають, що постраждалі частіше замислюються над тим, аби заподіяти собі шкоди, впадають у депресію через непрацездатність або ж хронічні болі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наразі перевірених даних щодо зв'язку між COVID-19 та частотою самогубств немає. Водночас деякі з вчених з низки організацій почали проводити дослідження й вивчати цей зв’язок після доказів про збільшення випадків депресії й суїцидальних думок у людей із тривалим коронавірусом.

"Я впевнений, що тривалий COVID-19 пов’язаний із суїцидальними думками, спробами самогубства, планами самогубства та ризиком смерті від самогубства. У нас просто немає епідеміологічних даних”, - заявив психіатр системи охорони здоров’я Маунт-Сінай у Нью-Йорку Лео Шер.

Сьогодні ж вчені досліджують, чи потенційно підвищується ризик самогубства через те, що вірус змінює біологію мозку, або ж саме втрата здатності функціонувати штовхає людей на подібні думки, як це може статися під час іншого довгострокового захворювання.

Згідно з даними компанії Truveta, пацієнти з тривалим коронавірусом майже вдвічі частіше отримують рецепт антидепресантів після протягом 3 місяців після первинного діагнозу.

Також відомо, що близько 15% людей, які одужали від захворювання, продовжують відчувати симптоми через рік після хвороби. Через відсутність перевіреного лікування, відповідні симптоми можуть зробити перехворілих непрацездатними.

Як відзначає група захисту пацієнтів, які тривалий час хворіли на коронавірус Survivor Corps, під час опитування своїх членів у травні, виявилося, що 44% із майже 200 респондентів, замислювались про самогубство.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні вже почалася осіння хвиля зростання захворюваності на COVID-19, зокрема, за тиждень захворіло понад 10 000 українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID