Вчені почали досліджувати ймовірний зв'язок між COVID-19 та самогубствами, - Reuters

Наразі перевірених даних щодо зв'язку між COVID-19 та частотою самогубств немає. Водночас деякі з вчених з низки організацій почали проводити дослідження й вивчати цей зв’язок після доказів про збільшення випадків депресії й суїцидальних думок у людей із тривалим коронавірусом.

"Я впевнений, що тривалий COVID-19 пов’язаний із суїцидальними думками, спробами самогубства, планами самогубства та ризиком смерті від самогубства. У нас просто немає епідеміологічних даних”, - заявив психіатр системи охорони здоров’я Маунт-Сінай у Нью-Йорку Лео Шер.

Сьогодні ж вчені досліджують, чи потенційно підвищується ризик самогубства через те, що вірус змінює біологію мозку, або ж саме втрата здатності функціонувати штовхає людей на подібні думки, як це може статися під час іншого довгострокового захворювання.

Згідно з даними компанії Truveta, пацієнти з тривалим коронавірусом майже вдвічі частіше отримують рецепт антидепресантів після протягом 3 місяців після первинного діагнозу.

Також відомо, що близько 15% людей, які одужали від захворювання, продовжують відчувати симптоми через рік після хвороби. Через відсутність перевіреного лікування, відповідні симптоми можуть зробити перехворілих непрацездатними.

Як відзначає група захисту пацієнтів, які тривалий час хворіли на коронавірус Survivor Corps, під час опитування своїх членів у травні, виявилося, що 44% із майже 200 респондентів, замислювались про самогубство.