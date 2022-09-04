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COVID не отступил. Украинцев предупредили о новой волне болезни

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Воскресенье 04 сентября 2022 15:14
COVID не отступил. Украинцев предупредили о новой волне болезни Фото: Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине предупредили о начале осенней волны COVID-19. Наблюдается рост заболеваемости среди населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кузина в интервью для "Укринформа".

"Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тысяч, сейчас это 11,5 тысяч, у которых был диагностирован COVID-19 и заболели", - заявил Кузин.

По словам главного санитарного врача, уже третий год подряд в сентябре фиксируется повышение уровня заболеваемости, который спадает в марте-апреле или же в начале мая.

"Касаемо лабораторной диагностики. Несколько месяцев назад можно было бы утверждать, что есть проблема с выявлением коронавирусной болезни. Но сейчас уже больше лабораторий включаются в процесс диагностики, и мы фиксируем рост по количеству тестирований от недели к неделе почти на 10-15%", - отметил Кузин.

Сегодня же по уровню тестированию система здравоохранения вновь приближается к своим обычным темпам.

Однако, как заметил Кузин, ключевым является показатель именно госпитализации. Если раньше фиксировали в среднем менее тысячи госпитализаций в неделю, то в последнее время цифра начала расти. Только за позапрошлую неделю было госпитализировано около 3,1 тысячи пациентов.

"Но это количество не является настолько критическим, чтобы система здравоохранения не справилась. У нас есть приблизительные расчетные данные по тому, каким образом будет двигаться волна каких-либо особенностей или негативных прогнозов мы пока не видим", - заявил Кузин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что e Киеве стремительно возросла заболеваемость COVID-19.

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