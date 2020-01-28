Первый город в Китае ввел частичное военное положение

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Главный госпиталь и 500 команд медиков будут переведены под начало военных

В городе Тяньцзинь (Китай), где проживают 15 млн человек, вводят один из механизмов военного положения из-за коронавируса. Об этом сообщает Global Times.

Сообщается, что главный госпиталь и 500 команд медиков будут переведены под начало военных.

Тяньцзинь - большой город на Севере Китая в 150 километрах от Пекина. В его окрестностях находится крупнейший в регионе порт - это главная морская гавань для столицы Поднебесной.

Напомним, в Китае по состоянию на сейчас объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

РБК-Украина писало, что от вспышки коронавируса умерли 106 человек, еще 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией.

Также в Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Отметим, вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).