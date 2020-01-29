Учені з Австралії першими відтворили коронавірус

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Відкриття буде передане Всесвітній організації охорони здоров'я

Дослідники в спеціалізованій лабораторії в Мельбурні змогли виростити Уханьський коронавірус зі зразка пацієнта, що надасть експертним міжнародним лабораторіям важливу інформацію для боротьби з вірусом. Про це повідомляє Reuters.

Відкриття буде передане Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Це значний прорив, оскільки він дозволить провести точне дослідження і діагностику коронавірусу в усьому світі", - зазначив доктор Джуліан Дрюс, керівник Лабораторії ідентифікації вірусів в Інституті інфекції й імунітету Пітера Доерті.

Вчені зазначили, що відтворена копія може бути використана як "контрольний матеріал" для тестування і "змінить правила гри в діагностиці". Наприклад, це може допомогти діагностувати коронавірус у заражених людей на ранніх стадіях, ще до появи симптомів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

Крім того, у місті Тяньцзінь (Китай), де проживають 15 млн осіб, вводять один з механізмів воєнного стану через коронавірус.

Відзначимо, в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.