В учениях Sea Breeze началась активная фаза в прибрежной зоне

Во время марш-броска военных ожидает множество вводных. В частности, они будут отражать атаку из засады условного противника, разблокировать маршруты движения войсковой техники.

Кроме того, американские и украинские разведгруппы будут десантироваться в тыл условного противника с целью выявления и уничтожения баз незаконных вооруженных формирований и важных объектов инфраструктуры.

В прибрежной фазе учений Sea Breeze задействованы военные отдельного батальона морской пехоты США, представители вооруженных сил Грузии и Молдовы, а также украинские пограничники.

Кроме того, в состав украинских подразделений входят курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск. Они будут проходить стажировку на первичных командирских должностях.

Фото: учения Sea Breeze перешли в активную фазу в прибрежной зоне (facebook.com/GeneralStaff)