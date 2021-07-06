У навчаннях Sea Breeze почалася активна фаза в прибережній зоні

Під час марш-кидка військових чекає безліч вступних. Зокрема, вони будуть відбивати атаку із засідки умовного противника, розблокувати маршрути руху військової техніки.

Крім того, американські та українські розвідгрупи будуть десантуватися в тил умовного противника з метою виявлення і знищення баз незаконних збройних формувань і важливих об'єктів інфраструктури.

У прибережній фазі навчань Sea Breeze залучени військові окремого батальйону морської піхоти США, представники Збройних сил Грузії та Молдови, а також українські прикордонники.

Крім того, до складу українських підрозділів входять курсанти 3-го курсу факультету підготовки фахівців десантно-штурмових військ. Вони проходитимуть стажування на первинних командирських посадах.

Фото: навчання Sea Breeze перейшли в активну фазу в прибережній зоні (facebook.com/GeneralStaff)